Tekirdağ’ın Çorlu ilçesi Hatip Mahallesi Çırakbayırı mevkisindeki kavşakta meydana gelen kazada, 10 HF 718 plakalı yolcu otobüsü ile Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'ne ait 59 AB 774 plakalı halk otobüsü bilinmeyen bir nedenle çarpıştı.

1’İ BEBEK 9 KİŞİ YARALANDI

Yaşanan kazada her iki otobüste bulunan 1'İ bebek 9 kişi yaralandı. İhbar sonrası bölgeye çok sayıda polis, sağlık ekibi sevk edildi.

YARALILAR HASTANELERE KALDIRILDI

Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılardan 5'i Çorlu Devlet Hastanesi, diğerleri de özel hastanelere kaldırıldı. Ekipler kazayla ilgili soruşturma başlattı.