Tekirdağ’da feci olay, babasını öldürüp intihara teşebbüs etti

Vahim olay, Tekirdağ’ın Saray ilçesi Ayaspaşa Mahallesi Nazırlar Caddesi’nde bulunan apartmanda oldu. Eşinden ayrıldığı ve yalnız yaşadığı bildirilen 55 yaşındaki Nazım Başargan ile 25 yaşındaki oğlu ile aralarında tartışma yaşandı. Tartışma esnasında oğlu, 55 yaşındaki Nazım Başaran’ı 10 yerinden bıçakladı. Yaralanan Nazım Başaran hayatını kaybetti.

Şahıs, babasını öldürdükten sonra bileklerini keserek intihara teşebbüs etti. Ardından sağlık ekiplerini arayan ve babasını bıçakladığını söyleyip yardım isteyen şahıs, gözaltına alınarak önce hastaneye daha sonra da Yeni Mahalle Karakolluğuna götürüldü.

Nazım Başargan’ın cenazesi, otopsi yapılması için Tekirdağ Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. Olay ile ilgili soruşturma sürüyor.