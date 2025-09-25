Tekirdağ'da geniş alana yayılan yangın kontrol altına alındı



İstanbul-Tekirdağ yolu Şehir Hastanesi mevkiinde ağaçlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek geniş bir alana yayıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangının çevredeki alanlara sıçramaması için ekipler yoğun çaba harcarken, çalışmalara jandarma, polis ve sağlık ekipleri de destek verdi. Alevler, ekiplerin yoğun çabalarının ardından kontrol altına alınarak söndürüldü.

Bölgeye gelerek incelemelerde bulunan Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, yaptığı açıklamada, "Bu akşam saatlerinde hastanemizin batısındaki bir alanda anız alanda başlayıp ağaçlara da sirayet eden bir yangın oldu. İtfaiyemiz çok hızlı müdahale etti emniyet müdürlüğümüzün TOMA'ları AFAD burada. İtfaiyecilerimiz ve bütün ekipleri iş başında. Karadeniz Mahallesi'ne doğru ilerlerken önü alındı. Şimdi soğutma çalışmaları devam ediyor. Herhangi bir ev yangını, herhangi bir yaralı ve ölümüz yok çok şükür. Geçmiş olsun diyoruz" dedi.



Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Süleymanpaşa Kaymakamı Mahmut Nedim Tunçer ve Tekirdağ İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı da olay yerine gelerek yangın söndürme çalışmalarını yerinde inceledi.