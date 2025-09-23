Tekirdağ'da gıda zehirlenmesi iddiası

Kaynak: İHA
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde 16 kişi, farklı zamanlarda mide bulantısı rahatsızlığıyla hastanelik oldu.

Alınan bilgiye göre, Süleymanpaşa ilçesinde gece saatlerinde 4 üniversite öğrencisi, gün içerisinde ise 12 yurttaş mide bulantısı şikâyetiyle hastaneye müracaat etti. Olayla ilgili Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı tarafından araştırma başlatılırken, Tekirdağ Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri her ihtimale karşı okul ve yurtlardaki yemekhanelerden örnek aldı.

Öğrencilerin zehirlenmelerinin dışarıdan tükettikleri yiyeceklerden kaynaklanmış olabileceği düşünülüyor. Öte yandan KYK'da kalan fakat bu rahatsızlık ile hastaneye başvuru yapan 3 öğrencinin ise o gün yemekhaneden yemek yemediği bildirildi.

Tedavileri tamamlanan öğrenciler ve yurttaşlar taburcu edildi.

