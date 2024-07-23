Tekirdağ'da gök gürültülü sağanak etkili oldu

Kaynak: AA
Tekirdağ'da gök gürültülü sağanak etkili oldu

Tekirdağ'da aniden başlayan gök gürültülü sağanak yağış, kentte hayatı olumsuz etkiledi.

Sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, şemsiyelerle korunmaya çalışırken, bazıları da otobüs duraklarına sığındı.

Polis ekipleri, trafiğin yoğun olduğu kavşaklarda önlem alarak sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı. Hava sıcaklığının 25 derece olarak ölçüldüğü kentte, sağanak yağışın aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

Öte yandan Süleymanpaşa ilçesinde, yağmurla birlikte aniden bastıran şiddetli rüzgar pazar esnafına zor anlar yaşattı.

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