Yoğun yağmur, bazı cadde ve sokaklarda su birikintilerine yol açarken, yetkililer ve vatandaşlar hazırlıksız yakalandı.

Sağanak nedeniyle oluşan su birikintileri, özellikle düşük rakımlı bölgelerde sorun oluşturdu.

Polis ekipleri, trafiğin yoğunlaştığı noktalarda tedbirler alarak sürücüleri yavaş ve dikkatli sürüş konusunda uyardı. Yoğunluklu kavşaklarda yönlendirme yapan ekipler, olası kazaların önüne geçmeye çalıştı.

Yağışa hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar, otobüs duraklarına ve korunaklı noktalara sığınarak sağanak altında ıslanmaktan kurtulmaya özen gösterdi. Kent merkezinde yürüyen yayalar, ani bastıran yağmurla zor anlar yaşadı.Meteoroloji verilerine göre, hava sıcaklığının 17 derece olarak ölçüldüğü Tekirdağ'da, sağanağın aralıklarla devam etmesi öngörülüyor. Yetkililer, vatandaşları olası sel risklerine karşı tedbirli olmaya davet ederken, yağışın akşam saatlerine kadar sürebileceğini bildirdi.