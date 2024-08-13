Tekirdağ'da görkemli Perseid Meteor yağmuru

Tekirdağ’da yılın en önemli gökyüzü olaylarından biri olan Perseid meteor yağmurunu izlemek isteyen vatandaşlar, farklı noktalarda bir araya gelerek bu görsel şölene tanıklık etti.

Perseid meteor yağmuru, 12-13 Ağustos gecesi en yoğun dönemine ulaştı. Saatte ortalama 60 ila 70 meteorun görülebildiği bu doğa olayı, uygun hava koşulları ve şehirden uzak, ışıksız bölgelerde muhteşem anlar yaşattı. Şehrin ışık kirliliğinden uzak alanlarda toplanan gökyüzü meraklıları, çıplak gözle gözlem yaparak gökyüzünün tadını çıkardı ve doğayla baş başa kalmanın keyfini sürdü.

Gözlemlenen bu etkileyici doğa olayı, izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı ve hayranlık uyandırdı.