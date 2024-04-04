Tekirdağ'da hastanede şok kavga! Müdür yardımcısı teknisyeni darp etti!

Taraflar birbirinden şikayetçi olurken, hastane yönetimi olayla ilgili idari soruşturma başlattı.

Olay, dün, hastaneye malzeme alımıyla ilgili çıkan tartışma sonucunda gerçekleşti. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Kazankaya, başına aldığı darbe ile yaralandı. Kavganın ardından her iki taraf da polis merkezine giderek karşılıklı şikayetçi oldu. Hastane yönetimi de olaya ilişkin idari soruşturma başlattı.

Olayın ardından Hep-Sen Genel Başkanı Yunus Şimşek, sendika genel sekreteri Yasin Aldemir ile sendika üyeleri, Çorlu Devlet Hastanesi önünde basın açıklaması yaptı. Şimşek, üyelerinin saldırıya uğrayıp darbedildiğini söyleyerek, "Şiddet bir hastalıktır ve bu bir halk sağlığı sorunudur. Ne yazık ki sağlık çalışanlarımız, ortalama günde bir kez sağlıkta şiddete maruz kalmakta ve halkın sağlığı tehlikeye atılmaktadır. Şiddet dışarıdan hasta ve hasta yakınlarından geldiği gibi içeride de şiddete ne yazık ki sağlık camiası, sağlık emekçileri maruz bırakılıyor ve sağlığımız, halkın sağlığı tehlikeye atılıyor" dedi.

Kazankaya'nın alçı odasında havalandırma bulunmaması ve gerekli malzemelerin eksikliği gerekçesiyle idareye başvurduğunu anlatan Şimşek, "Sözleşmeli bir müdür yardımcısı, arkadaşımıza yasal ceza alacak diye korkusundan şiddete başvurmuştur. Ve yaşamını da tehlikeye atarak canına kastetmiştir. Değerli Tekirdağ halkı, buradaki çalışan sağlık emekçileri sizin sağlığınızı koruyor. Kalite ve destekten sorumlu bir müdür yardımcısı kalkıyor, arkadaşımızı görevi başında darbediyor. Böyle kamu kurumu yönetilmez" diye konuştu.

Şimşek, olayın takipçisi olacaklarını ve gerekli cezaların verilmesi için mücadele edeceklerini söyledi.