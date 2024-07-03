Tekirdağ’da hortum dehşeti. ‘5 dakika ile hayatta kaldım’

Elmalı Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Akşam üzeri başlayan sağanak yağış şiddetini arttırırken, bir anda hortum oluştu. Kartal tepe mevkiinde bulunan özel bir kamp alanında çıkan hortum 3 kamelya, 24 metrekarelik çadır ve 6 adet güneş paneli ile elektrik direkleri büyük hasar gördü.

Hortum ve sağanak yağışın etkisini kaybetmesinden sonra hasarın boyutu da ortaya çıktı. Yaklaşık 1 milyon TL'lik zarar meydana geldiği ifade edildi.

Kamp işletmecisi Hasan Akçay konuyla ilgili yaptığı açıklamada, 24 metrekare büyüklüğünde çadırın içinde olduğunu, eşinin seslenmesiyle eve doğru gittiğini, eve vardığında ise büyük bir afetin meydana geldiğini söyledi.

“5 DAKİKA İLE HAYATTA KALDIM”

“Bizleri Allah korudu” diyen Akçay, “5 dakika ile hayatta kaldım. Evin penceresinden baktığımda ise 5 dakika önce içerisinde olduğum çadırın ve hemen ardından kamelyanın uçtuğunu gördüm. Eşimle birlikte büyük bir korku yaşadık. Ben bu yaşıma kadar böyle bir afet bizim buralarda görmedim. Afet bittikten sonra büyüklüğünü dışarıya çıktığımda anladım. Çadırın, kamelyanın, bulaşık yıkama yerinin çatısı üzerinde bulunan güneş panellerinin çilek tarlasına uçmuş. Yaklaşık 1 milyona yakın bir zararımız var. Her şey berbat olmuş yine de çadırın içerisinde olmadığıma şükrediyorum" dedi.