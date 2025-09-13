Tekirdağ’da huzur uygulaması: 10 kişi yakalandı

Tekirdağ genelinde düzenlenen "Düzensiz Göç ve Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadeleye Yönelik Huzur Uygulaması" kapsamında 88 ekip ve 408 personel görev aldı. Yapılan denetimlerde 3 bin 938 şahıs sorgulandı. Aralarında kaçak göçle ilgisi olmayan çeşitli suçlardan aranan Türk vatandaşı 10 kişi yakalandı.

Uygulama kapsamında 16 umuma açık yer, 3 terminal ve 22 metruk bina kontrol edildi. Ayrıca 869 araç denetlenirken, 78 sürücüye idari para cezası uygulandı, 3 araç ise trafikten men edildi.

Ekiplerin çalışmasında 13 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi. 5 şahıs hakkında adli işlem, 5 şahıs hakkında ise idari işlem yapıldığı öğrenildi.