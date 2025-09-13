Tekirdağ’da huzur uygulaması: 10 kişi yakalandı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Tekirdağ’da huzur uygulaması: 10 kişi yakalandı

Tekirdağ'da kaçak göç ve göçmen kaçakçılığına yönelik yapılan huzur uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 10 kişi yakalandı.

Tekirdağ genelinde düzenlenen "Düzensiz Göç ve Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadeleye Yönelik Huzur Uygulaması" kapsamında 88 ekip ve 408 personel görev aldı. Yapılan denetimlerde 3 bin 938 şahıs sorgulandı. Aralarında kaçak göçle ilgisi olmayan çeşitli suçlardan aranan Türk vatandaşı 10 kişi yakalandı.

Uygulama kapsamında 16 umuma açık yer, 3 terminal ve 22 metruk bina kontrol edildi. Ayrıca 869 araç denetlenirken, 78 sürücüye idari para cezası uygulandı, 3 araç ise trafikten men edildi.

Ekiplerin çalışmasında 13 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi. 5 şahıs hakkında adli işlem, 5 şahıs hakkında ise idari işlem yapıldığı öğrenildi.

