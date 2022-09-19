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İki çocuk içtiği alkolden zehirlendi

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde 14 yaşındaki iki çocuğun düğünde içtikleri alkollü içkiden zehirlendiği öğrenildi.

Haber Giriş: 19 Eylül 2022 Pazartesi - 06:46
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Tekirdağ'da iki çocuk içtiği alkolden zehirlendi

İki çocuk içtiği alkolden zehirlendi
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İHA’nın haberine göre olay, akşam saat 22.55’te Muratlı Küçük Sanayi Sitesi içerisinde meydana geldi.

İddiaya göre, M.G. ve P.E. isimli 14 yaşındaki iki çocuk, düğünde bir miktar alkollü içki içti.

İçtikten bir süre sonra zehirlenme belirtileri ve baygınlık yaşadılar.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 14 yaşındaki iki çocuk Muratlı Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

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