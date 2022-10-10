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Tekirdağ'da iki otomobil çarpıştı. 9 kişi yaralandı

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı...

Haber Giriş: 10 Ekim 2022 Pazartesi - 21:24
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Tekirdağ'da iki otomobil çarpıştı. 9 kişi yaralandı

Tekirdağ'da iki otomobil çarpıştı. 9 kişi yaralandı
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Alınan bilgiye göre, Kavacık köyü yakınlarında sürücüleri henüz tespit edilemeyen 59 TU 107 plakalı otomobil ile 34 VSY 13 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada yaralanan 9 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince çevredeki hastanelere götürüldü. Yaralılardan 2'sinin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. (AA)

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