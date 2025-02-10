Tekirdağ’da ilginç doğa görüntüsü

Kaynak: İHA
Tekirdağ’da ilginç doğa görüntüsü

Tekirdağ'da havalar ikiye bölündü. Bir yanda kar manzarası varken bir tarafta ağaçların çiçek açtığı görüldü. Bu durumu görenler şaşkınlığa uğradı.

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesine bağlı Mürefte Mahallesi'nde doğa ikiye bölündü. Alçak kesimlerde ağaçlar Şubat ayında çiçek açarken, yüksek kesimler karla kaplandı.

Mürefte Mahalle Muhtarı Hayri Saraçoğlu, aynı anda hem baharın hem de kışın yaşandığını belirterek, bunun Türkiye'nin dört mevsimi aynı anda yaşayabilen nadir güzelliklerinden biri olduğunu söyledi.

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Muhtar Saraçoğlu, "Şubat ayında bir tarafımızda baharı yaşıyoruz, öteki tarafta ise kışı. Yurdumuzun güzellikleri bunlar, dört mevsimi aynı anda yaşayabiliyoruz" diyerek doğanın bu ilginç dengesine dikkat çekti.

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Mürefte'de kışın ve baharın bir arada yaşanması, doğa fotoğrafçıları ve bölge sakinleri için ilginç görüntüler oluşturdu.

Tekirdağ’da ilginç doğa görüntüsü

Tekirdağ’da ilginç doğa görüntüsü

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