Muratlı İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ilçe genelinde yaptıkları denetimlerde yabancı uyruklu şahısların izinsiz şekilde çalıştığını belirledi. Yakalanan 7 İran uyruklu kaçak göçmen, gerekli işlemlerin yapılması için Cumhuriyet Polis Merkezi Amirliği’ne götürüldü. İşlemlerinin tamamlanmasının ardından şahısların İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edileceği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.