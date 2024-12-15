Tekirdağ’da İranlı kadının aracı alev topuna döndü

Kaynak: İHA
Tekirdağ’da İranlı kadının aracı alev topuna döndü

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde İran uyruklu bir kadının aracı seyir halindeyken yanmaya başladı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde İran uyruklu bir kadının aracı seyir halindeyken yanmaya başladı.

Çorlu ilçesi havaalanı kavşağında gerçekleşen olayda, İran uyruklu N.G.'nin kontrolündeki 22 MA 0334 plakalı araç, henüz belirlenemeyen bir sebeple aniden yanmaya başladı. Aracın motor kısmından yükselen alevler kısa sürede rüzgarın da etkisiyle büyüyerek aracın ön tarafını tamamen sardı. Yangını fark eden N.G., hızla aracını durdurarak dışarı çıktı ve itfaiye ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, alevlere müdahale ederek yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Ancak araç, yangın nedeniyle kullanılamaz hale geldi. Olayda herhangi bir yaralanma yaşanmazken, yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Olay yerine gelen polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemleri alarak trafiğin akışını sağladı. Yangını gören çevredeki vatandaşlar ise paniğe kapılarak olan biteni endişeyle izledi.

Son Haberler
9 katlı apartmanda yangın
9 katlı apartmanda yangın
İzmir’de 2 araç çarpıştı: 1 ölü
İzmir’de 2 araç çarpıştı: 1 ölü
Araç bahçeye uçtu! Yaralılar olay yerinden kaçtı
Araç bahçeye uçtu! Yaralılar olay yerinden kaçtı
Şehit uzman çavuşun acı haberi ailesine verildi
Şehit uzman çavuşun acı haberi ailesine verildi
'Öleceğim soğuktan' diyerek yardım istemişti, aynı yerde öldü! Suçlanan belediyeden açıklama
'Öleceğim soğuktan' diyerek yardım istemişti, aynı yerde öldü! Suçlanan belediyeden açıklama