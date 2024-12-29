Tekirdağ’da jandarma ekiplerinden uyuşturucuya geçit yok

Düzenleme: Kaynak: İHA
Tekirdağ’da jandarma ekiplerinden uyuşturucuya geçit yok

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 26 Aralık 2024 tarihinde gerçekleştirilen operasyonlarda farklı ilçelerde uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 26 Aralık 2024 tarihinde gerçekleştirilen operasyonlarda farklı ilçelerde uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çerkezköy ilçesi Kızılpınar Mahallesi'nde yapılan üst aramasında H.Y.'nin üzerinde 4 gram bonzai ele geçirdi. Aynı gün Ergene ilçesinde durdurulan bir araçta S.A., Y.A., D.Ç. ve H.K.'nin bulunduğu sırada yapılan aramada 200 gram metamfetamin ele geçirildi.

Hayrabolu ilçesi Çerkezmüsellim Mahallesi'nde E.Ç.'nin üst aramasında 30,82 gram bonzai ele geçirilirken, Muratlı ilçesi Yeşilsırt Mahallesi'nde N.K. ve B.B.'nin içinde bulunduğu araçta 27 gram bonzai, 2 gram metamfetamin ve bir adet uyuşturucu kullanma aparatı bulundu. Ele geçirilen uyuşturucu maddeler muhafaza altına alınırken, şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı.

Tekirdağ’da jandarma ekiplerinden uyuşturucuya geçit yok

Son Haberler
MSB duyurdu: Irak ve Suriye'de 4 terörist etkisiz hale getirildi
MSB duyurdu: Irak ve Suriye'de 4 terörist etkisiz hale getirildi
Kocaeli'nde araç bariyerlere saplandı: Köpeğini bir an olsun bırakmadı
Kocaeli'nde araç bariyerlere saplandı: Köpeğini bir an olsun bırakmadı
30 yıl hapis cezası bulunan kadın yakalandı
30 yıl cezalı kadın yakalandı
Pijamaya benzetmişlerdi! Kerem Aktürkoğlu'nun nişanlısının kıyafetinin fiyatı ortaya çıktı
Pijamaya benzetmişlerdi! Kerem Aktürkoğlu'nun nişanlısının kıyafetinin fiyatı ortaya çıktı
Kumar oynayan 10 şahsa 64 bin TL ceza uygulandı
Kumar oynayan 10 şahsa 64 bin TL ceza uygulandı