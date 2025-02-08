Tekirdağ'da kaçak alkol operasyonu

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, kaçak ve sahte alkol üreticileri ile satıcılarına yönelik operasyonlar gerçekleştirdi.

Son 1 ayda yapılan operasyonlarda; 9 litre bira, 37 litre votka, 120 litre viski, 394 litre rakı, 1519 litre şarap, 5 bin 25 litre etil ve metil alkol olmak üzere toplam 7 bin 104 litre sahte ve kaçak alkol ele geçirildi.

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Yetkililer, halk sağlığını tehdit eden sahte alkol ticaretine karşı yürütülen mücadele ile can kayıplarının önüne geçildiğini, ekonomik kayıpların engellendiğini ve vergi kaybı önlenerek ülke ekonomisine katkı sağlandığını söyledi.