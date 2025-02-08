Tekirdağ'da kaçak alkol operasyonu

Düzenleme: Kaynak: DHA
Tekirdağ'da kaçak alkol operasyonu

Tekirdağ'da jandarma ekiplerinin son bir ayda düzenlediği operasyonlarda litrelerce sahte ve kaçak alkol ele geçirildi.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, kaçak ve sahte alkol üreticileri ile satıcılarına yönelik operasyonlar gerçekleştirdi.

Son 1 ayda yapılan operasyonlarda; 9 litre bira, 37 litre votka, 120 litre viski, 394 litre rakı, 1519 litre şarap, 5 bin 25 litre etil ve metil alkol olmak üzere toplam 7 bin 104 litre sahte ve kaçak alkol ele geçirildi.

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Yetkililer, halk sağlığını tehdit eden sahte alkol ticaretine karşı yürütülen mücadele ile can kayıplarının önüne geçildiğini, ekonomik kayıpların engellendiğini ve vergi kaybı önlenerek ülke ekonomisine katkı sağlandığını söyledi.

Tekirdağ'da kaçak alkol operasyonu

Tekirdağ'da kaçak alkol operasyonu

Tekirdağ'da kaçak alkol operasyonu

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