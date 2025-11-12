İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, E

80 Avrupa Otoyolu'nda kaçak göçmenlerin taşındığını belirlediği 3 araca operasyon düzenledi. Operasyonda 15 Afganistan, 2 Irak, 2’si de İran uyruklu olmak üzere 19 kaçak göçmen yakalandı.

ADLİYE’YE SEVK EDİLEN 5 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Göçmenlere organizatörlük yaptıkları belirlenen F.D. (29), E.S. (19), T.S. (33), K.N. (23) ve O.K. (23), gözaltın alındı. Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne teslim edildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.