Kaçak içkiyi polis dur dedi

İHA'nın haberine göre, polisin depoda yaptığı aramada yaklaşık 350 litre değişik markalarda alkol, yaklaşık bin adet bandrol, 90 litre etil alkol, 2 bin 100 adet değişik markalarda şişe etiketi, 3 bin adet şişe ve boğaz kapüşonu, 765 adet kapak, 6 bin 850 adet boş alkol şişesi, 2 adet kapüşon ısıtıcısı ele geçirildi.

Bulunan malzemelere el koyan polis ekipleri H.T.G. isimli şüpheliyi de gözaltına aldı. Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturma sürdürülüyor.