Tekirdağ’da kaçakçılara operasyon

Kaynak: İHA
Tekirdağ’da kaçakçılara operasyon

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çerkezköy ilçesinde kaçakçılara operasyon düzenlendi. Operasyonda kaçak tütün ürünleri ve makaron dolum makinesi ele geçirdi.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri, kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler tarafından Çerkezköy ilçesinde belirlenen bir ikamet ve iş yerine operasyon düzenlendi. Yapılan aramalarda 1 adet otomatik makaron dolum makinesi, 25 bin 760 adet boş ve dolu makaron, 11 kilogram tütün ve 160 adet mükerrer TAPDK bandrolü ele geçirildi.

Operasyon kapsamında 1 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi. Emniyet yetkilileri, kaçakçılıkla mücadele çalışmalarının kararlılıkla sürdüğünü belirtti.

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