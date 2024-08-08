Tekirdağ'da kaçaklar ve organizatörler yakalandı

Kaçaklar yakalandı

Tekirdağ'da Çorlu, Çerkezköy ve Ergene ilçelerinde gerçekleştirilen koordineli bir operasyonla jandarma ekipleri, kaçaklarla mücadeleye yönelik önemli bir adım attı.

Operasyon sonucunda 22 kaçak yakalanırken, bu kişilerin yasa dışı yollardan ülkeye girişini organize ettiği belirlenen 3 şüpheli de gözaltına alındı.

Yakalanan kaçaklar, işlemlerinin tamamlanmasının ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Organizatörlerle ilgili soruşturma ise devam ediyor.