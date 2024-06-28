Tekirdağ'da kaçaklara operasyon

Kaçaklara operasyon

Tekirdağ'da gerçekleştirilen bir operasyonda Jandarma ekipleri, 34 kaçak yakaladı.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı'nın yürüttüğü operasyon kapsamında, Çorlu ilçesinin Cemaliye Mahallesi'nde bulunan bir evde bu kaçaklar tespit edildi ve Jandarma tarafından gözetim altına alındı.

Aynı operasyonda, olaya karıştıkları belirlenen iki organizatör de gözaltına alındı.

İncelemeler sonucunda, organizatörler tarafından kullanılan aracın çalıntı olduğu anlaşıldı.

Çalıntı araç, ilgili işlemlerin ardından otoparka çekildi.

Yakalanan kaçaklar yasal süreçleri tamamlandıktan sonra Tekirdağ İl Göç İdaresi'ne teslim edilmeleri planlanıyor.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı, kaçaklara karşı mücadelesini kesintisiz sürdüreceğini açıkladı.

Yetkililer, bu tür olayların önüne geçilmesi ve kaçakların yaşadığı mağduriyetlerin giderilmesinde toplumun duyarlılığının büyük önem taşıdığını ifade etti.