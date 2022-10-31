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Tekirdağ'da kahreden kaza: 1'i bebek 2 ölü

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde kamyonetin beton elektrik direğine çarpması sonucu meydana gelen kazada 1'i 7 aylık bebek 2 kişi hayatını kaybetti, 3'ü çocuk 6 kişi de yaralandı.

Haber Giriş: 31 Ekim 2022 Pazartesi - 19:35
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Tekirdağ'da kahreden kaza: 1'i bebek 2 ölü

Tekirdağ'da kahreden kaza: 1'i bebek 2 ölü
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Kaza, Hatip Mahallesi Sarılar yolu üzerinde meydana geldi. Çorlu istikametine seyreden Batuhan D.'nin kullandığı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak beton elektrik direğine çarptı.

Kazada sürücü Batuhan D. ile araçta bulunan Azize B., Ada B., Gizem K., Devrim K., Kahraman K., Nisanur K. ve Saniye isimli kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan Gizem Karaduman ve 7 aylık bebek Nisa Nur Kurarer hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Öte yandan olay yerinde yakınlarının durumunu gören yaralı kadın sinir krizi geçirdi. Yaralı torunlarına ağlayan kadının, "Ah benim yavrularım, kuzularım benim. Allah'ım sen bize yardım et" demesi yürek burktu. Acı içinde kıvranan yaralı kadın jandarma ve sağlık ekipleri tarafından sakinleştirildi. 

                                         

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