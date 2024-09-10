Tekirdağ'da kamyona çarpan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde meydana gelen kazada, Ayaspaşa Mahallesi Depo Caddesi üzerinde hastane mevkii istikametine seyir halinde ilerleyen Batuhan B.'nin kontrolündeki 59 AJH 120 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonrası karşı yönden gelen Mustafa Ö.'nün kontrolündeki 39 EK 997 plakalı kamyona çarptı. Yaşanan kazada kamyonun altına giren motosiklet sürücüsü Batuhan B. ağır yaralandı.

Saray Devlet Hastanesine yaklaşık 500 metre mesafede yaşanan kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Batuhan B., bölgeye çağırılan 112 Acil Servis ekipleri tarafından Saray Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumunun ağır olduğu belirtilen Batuhan B., burada gerçekleştirilen ilk müdahaleden sonra Çerkezköy Devlet Hastanesine sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.