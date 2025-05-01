Tekirdağ’da kan donduran olay: 14 yaşındaki çocuk, komşusunun boğazını kesti!

Düzenleme: Kaynak: İHA
Tekirdağ’da kan donduran olay: 14 yaşındaki çocuk, komşusunun boğazını kesti!

Tekirdağ'da kan donduran bir olay yaşandı. 25 yaşındaki genç kız, yardıma gittiği komşusunun çocuğu tarafından boğazından bıçaklandı. Altınları da çalınan kadının cinayetinde 3 kişi gözaltına alındı.

Olay, Tekirdağ Süleymanpaşa ilçesi Aydoğdu Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 25 yaşındaki Rabia Y., çamaşır makinesini çalıştırmakta zorlanan komşusuna yardım etmek için evlerine gitti. Bu sırada evde bulunan 14 yaşındaki İ.Ş., kadına bıçakla saldırarak boğazından yaraladı. Ardından Rabia Y.'nin cep telefonu ile bazı ziynet eşyalarını alarak kaçtı.

Tekirdağ’da kan donduran olay: 14 yaşındaki çocuk komşusunun boğazını kesti!

Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan kadın, Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak yoğun bakımda tedavi altına alındı.

Tekirdağ’da kan donduran olay: 14 yaşındaki çocuk komşusunun boğazını kesti!

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, saldırıyı gerçekleştiren İ.Ş. kısa sürede yakalanırken, olaya yardım ettikleri iddia edilen A.K. (27) ve İ.Ş. (47) isimli iki kişi de gözaltına alındı.

Tekirdağ’da kan donduran olay: 14 yaşındaki çocuk komşusunun boğazını kesti!

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Tekirdağ’da kan donduran olay: 14 yaşındaki çocuk komşusunun boğazını kesti!

Tekirdağ’da kan donduran olay: 14 yaşındaki çocuk komşusunun boğazını kesti!

Tekirdağ’da kan donduran olay: 14 yaşındaki çocuk komşusunun boğazını kesti!

Son Haberler
Asya’nın kalbinde k-pop! Irene, seulgi ve j-hope’un büyük geri dönüşü
Asya’nın kalbinde k-pop! Irene, seulgi ve j-hope’un büyük geri dönüşü
Ali Koç'tan Fenerbahçeli futbolcuları kızdıracak karar!
Ali Koç'tan Fenerbahçeli futbolcuları kızdıracak karar!
Balıkçılar limana hapsoldular!
Balıkçılar limana hapsoldular!
Saraçhane’de trafik normale döndü
Saraçhane’de trafik normale döndü
Sanat denizi! Otobüs duraklarında sanat, sokaklarda festival
Sanat denizi! Otobüs duraklarında sanat, sokaklarda festival