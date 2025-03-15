Tekirdağ'da kan donduran olay! Tartıştığı babasını av tüfeğiyle katletti

Olay, akşam saatlerinde Hıdırağa Mahallesi Çiçek 8. Sokak üzerinde meydana geldi. Yılmaz Kuloğlu (19) ile babası Yaşar Kuloğlu (47) arasında ikamet içerisinde henüz bilinmeyen bir nedenle sözlü tartışma yaşandı.

MERMİ BOYNUNA İSABET ETTİ

Öfkelenen Yılmaz Kuloğlu av tüfeğiyle babasına ateş açtı. Boyun kısmına isabet eden kurşunla ağır yaralanan baba Yaşar Kuloğlu, kaldırıldığı Çorlu Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

CİNAYET ŞÜPHELİSİNİ YUNUS TİMLERİ YAKALADI

Olay sonrası evden kaçan Yılmaz Kuloğlu, Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Motosikletli Polis Timleri (Yunus) tarafından Fatih Caddesi (Çerkezköy yolu) üzerinde olayı gerçekleştirdiği yakalandı.

Çorlu Belediyesi'nde yıllarca çalışan 3 çocuk babası Yaşar Kuloğlu'nun geçtiğimiz günlerde emekli olduğu öğrenildi.