Karaya oturan 190 metrelik gemi kurtarıldı

Yunanistan’dan yola çıktıktan sonra Tekirdağ kıyılarına ulaşan Liberia Bandıralı ‘Pangeo’ isimli dökme yük gemisi, kentin merkezinde bulunan Ceyport limanına yanaştığı sırada karaya oturdu. Geminin karaya oturduğu ihbarı üzerine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne Kurtarma römorkörü ve kurtarma botu anında harekete geçerek bölgeye ulaştı.

Ekiplerin gece geç saatlere kadar çalışması sonucu geminin personelinin güvenliği sağlanarak, 190 metrelik gemi, oturduğu karadan çekilerek açığa çıkarıldı. Açığa alınan geminin yükleri başka bir gemiye aktarıldı. Geminin buradaki işlemleri bittikten sonra yoluna devam edecek.