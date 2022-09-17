Kask motorcunun hayatını kurtardı

İHA'nın haberine göre, kaza, Kazımiye Mahallesi Salih Omurtak Caddesi ile Bahçelievler 1. Sokak sapağında meydana geldi.
İddiaya göre, eski itfaiye ışıklardan çarşı merkezine seyreden Hakan Cin idaresindeki 59 AFC 899 plakalı motosiklet ile Bahçelievler 1. sokağına dönüş yapan Muhammet Alca idaresindeki 59 ABY 121 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı.
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Cin, kaskı sayesinde hayati tehlikeyi atlattı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralı tedavi altına alındı.
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