Tekirdağ'da kaza! Önce 3 kişiye çarptı sonra markete daldı

Düzenleme: Kaynak: İHA

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde bir otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırımda yürüyen anne ve çocuğuna çarptı. Hızını alamayan sürücüsü markete girerek durabildi

Kaza, Çerkezköy ilçesi Cengiz Topel Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, cadde üzerinde seyir halinde olan Mehmet B.V. idaresindeki 34 EFT 392 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sebebiyle karşıdan karşıya geçmeye çalışan anne I.D. ve 8 yaşındaki oğluna çarptı.

Kaldırımda bulunan A.K.'ye de çarpan otomobil ardından markete daldı. Olayı görenler durumu 112 sağlık ekipleri ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ambulansla yaralı 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olay yerinden kaçan sürücü ve yanındaki yolcu da yapılan çalışmanın ardından yakalandı. Kazayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor. Öte yandan kaza anı ise saniye saniye kameraya yansıdı görüntülendi.

Anne ve çocuğuna çarpıp markete daldı

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