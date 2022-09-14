14 Eylül 2022 Çarşamba
İstanbul Hava durumu İstanbul 24°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Kazdıkları çukura kendileri düştü

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde alt yapı ve üst çalışmaları çerçevesinde müteahhit firmanın kazdığı çukura hem kendi araçları hem de vatandaşların araçları düştü.

Haber Giriş: 14 Eylül 2022 Çarşamba - 14:21
Takip Et

Tekirdağ'da kazdıkları çukura kendileri düştü

Kazdıkları çukura kendileri düştü
+
Aa
-

İHA'nın haberine göre, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, Çerkezköy Belediyesi ve TESKİ tarafından Atatürk Caddesi’nin ardından Öztrak Caddesi’nde yapılan alt yapı ve üst çalışmalarında müteahhit firmanın dikkatsizliği sürücüleri çileden çıkardı. 

Atatürk Caddesi’nde çalışma sırasında kapatılmayarak önlem alınmayan yere saplanan araçlarda büyük hasar meydana gelirken, benzer bir olay da dün Öztrak Caddesi’nde yaşandı. Salı sabahı iki araç Öztrak Caddesi’nde önlem alınmayan alandaki çukura düşerken, taşeron müteahhit firmanın aracının da benzer şekilde çukura düşmesi sonrası araçlar kepçe yardımıyla kurtarıldı.

Önlem alınmadan gelişigüzel çalışmalar karşısında yetkililerin de bunu görmezlikten geldiklerini, zaten keşmekeşe dönen şehir trafiğinin bu şekilde felç edildiğini belirten vatandaşlar, “Eğer bir alanda çalışma yapılıyor ise burası çalışma bitene kadar kapatılmalı ki araçlar burayı açık yol zannedip buraya girmesinler, bu manzaralar da yaşanmasın. Ne müteahhit firma yolları ne de yetkililer müteahhit firmayı kontrol etmeyince maalesef Çerkezköy’de bu görüntüleri görmeye devam ediyoruz” diyerek tepki gösterdiler.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Baby Shark dinletilerek işkenceye uğrayan tutuklu, hücresinde ölü bulundu
1
﻿Baby Shark dinletilerek işkenceye uğrayan tutuklu, hücresinde ölü bulundu
﻿İlber Ortaylı’dan AKP’li isme sert sözler: ‘Küstah’ ve ‘edepsiz’
2
﻿İlber Ortaylı’dan AKP’li isme sert sözler: ‘Küstah’ ve ‘edepsiz’
﻿Adnan Oktar'ın kediciklerinden Müge Öğütçü kendisine neler yapıldığını açıkladı
3
﻿Adnan Oktar'ın kediciklerinden Müge Öğütçü kendisine neler yapıldığını açıkladı
﻿Zeydan Karalar: Millet İttifakı iktidarında hizmet kapasitemiz artacak
4
﻿Zeydan Karalar: Millet İttifakı iktidarında hizmet kapasitemiz artacak
﻿Borsa günü düşüşle tamamladı
5
﻿Borsa günü düşüşle tamamladı
﻿Bakan Nureddin Nebati gidiyor yerine eski bakan geliyor. Ankara kulislerini sallayan iddia
6
﻿Bakan Nureddin Nebati gidiyor yerine eski bakan geliyor. Ankara kulislerini sallayan iddia
﻿Niğde’de gerçeği aratmayan tatbikat  
7
﻿Niğde’de gerçeği aratmayan tatbikat  
﻿Azerbaycan: Kelbecer mevzileri ateş altında
﻿Azerbaycan: Kelbecer mevzileri ateş altında
﻿Azerbaycan: Kelbecer mevzileri ateş altında
﻿Transfer döneminde Galatasaray ile adı anılan yıldız oyuncu Olympiakos yolunda
﻿Transfer döneminde Galatasaray ile adı anılan yıldız oyuncu Olympiakos yolunda
﻿Transfer döneminde Galatasaray ile adı anılan yıldız oyuncu Olympiakos yolunda
﻿PKK'dan kaçan 2 terörist Türkiye'ye teslim oldu
﻿PKK'dan kaçan 2 terörist Türkiye'ye teslim oldu
﻿PKK'dan kaçan 2 terörist Türkiye'ye teslim oldu
﻿Antalya Elmalı Belediyesi personel alacak
﻿Antalya Elmalı Belediyesi personel alacak
﻿Antalya Elmalı Belediyesi personel alacak
﻿Ukrayna Rusya savaşı UFO takibinde 
﻿Ukrayna Rusya savaşı UFO takibinde 
﻿Ukrayna Rusya savaşı UFO takibinde 
﻿Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığı tercüman bilirkişi alacak
﻿Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığı tercüman bilirkişi alacak
﻿Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığı tercüman bilirkişi alacak
﻿Rodos’ta Osmanlı izleri
﻿Rodos’ta Osmanlı izleri
﻿Rodos’ta Osmanlı izleri
﻿İstanbul'da boş arazide ceset bulundu
﻿İstanbul'da boş arazide ceset bulundu
﻿İstanbul'da boş arazide ceset bulundu
﻿iPhone 14 cihazındaki acil durum uydu bağlantısı nasıl kullanılır
﻿iPhone 14 cihazındaki acil durum uydu bağlantısı nasıl kullanılır
﻿iPhone 14 cihazındaki acil durum uydu bağlantısı nasıl kullanılır
﻿Sivas İl Sağlık Müdürlüğü kıyafet satın alacak
﻿Sivas İl Sağlık Müdürlüğü kıyafet satın alacak
﻿Sivas İl Sağlık Müdürlüğü kıyafet satın alacak
﻿Kağıthane'de hafriyat kamyonu devrildi! Yol trafiğe kapatıldı...
﻿Kağıthane'de hafriyat kamyonu devrildi! Yol trafiğe kapatıldı...
﻿Kağıthane'de hafriyat kamyonu devrildi! Yol trafiğe kapatıldı...
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.