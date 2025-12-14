Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından kentin sosyal ve kültürel dokusuna renk katmak amacıyla düzenlenen “TEK Kış Fest” başladı. Festival, 11 Ocak’a kadar her hafta sonu Süleymanpaşa, Çerkezköy, Çorlu, Hayrabolu, Kapaklı ve Muratlı ilçelerinde devam edecek.

TEK Kış Fest’in ilk gününde Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası, Çerkezköy ve Süleymanpaşa’da sahne alarak kış soğuğuna müzik dolu bir ara verdi. Çerkezköy Kent Park’ta saat 15.00’te başlayan müzik ziyafeti, yeni yıl ışıklandırmaları ve fotoğraf alanlarıyla birleşince ortaya renkli görüntüler çıktı.

Süleymanpaşa Mustafa Kemal Atatürk Meydanı’nda saat 17.00’de sahne alan orkestra, alanı dolduran vatandaşlara unutulmaz bir akşam yaşattı. Her iki ilçede de konserlere eşlik eden sıcak içecek, patlamış mısır ve pamuk şeker ikramları ile çocuk atölyeleri, festival alanlarında keyifli ve canlı bir atmosfer oluşturdu.

Süleymanpa’da gerçekleştirilen TEK Kış Fest'in açılış programında vatandaşlara hitap eden Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Nilüfer Ayça Albayraktar, şunları söyledi:

“Kış festivalimizin ve alışveriş günlerimizin açılışına hepiniz hoş geldiniz. Kent Orkestramızın güzel bir açılışıyla başladık. Birazdan konserimiz devam edecek. 11 Ocak tarihine kadar sizler için hazırladığımız festival günlerimiz bütün coşkusuyla; çocuk etkinlikleriyle, satış stantlarıyla, tüm coşkusuyla sizlerle buluşmaya devam edecek. Yeni yılı güler yüzle, neşeyle, coşkuyla hep birlikte karşılamak için bir aradayız. Belediye Başkanımız Sayın Dr. Candan Yüceer’in sevgi ve selamlarını iletmek istiyorum hepinize. İlerleyen günlerde farklı etkinliklerle, konserlerle sizlerle birlikte olmaya devam edeceğiz. Tekrardan hoş geldiniz. Bereketli, güzel, mutlu bir yıl diliyorum hepinize.”

Daha sonra konuşmasını yapmak üzere kürsüye davet edilen Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Cengiz Günay ise “Bu organizasyon, yalnızca bir alışveriş etkinliği değil; kentimizin ekonomik canlılığını artırmayı, yerel işletmelerimize yeni fırsatlar sunmayı ve Süleymanpaşa'nın sosyal yaşamına hareket katmayı amaçlayan önemli bir iş birliği örneğidir. Bu organizasyonun hayata geçirilmesinde büyük emek ortaya koyan Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanımız Sn. Dr. Candan Yüceer’e teşekkürlerimi sunuyor, Tek Kış Fest ve Alışveriş Günlerinin şehrimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Festivalin düzenlendiği altı ilçenin tamamında kurulan etkinlik alanları, vatandaşlara tam bir kış panayırı atmosferi sundu. Tüm ilçelerde gün boyu süren müzik yayınları, sıcak ikramlar ve yeni yıl temalı fotoğraf çekim alanları büyük ilgi görürken, kurulan hediyelik eşya stantları festivalin en anlamlı noktalarından biri oldu. Özellikle kadınların el emeği ürünlerinin ve yılbaşı aksesuarlarının sergilendiği stantlar, kadın emeğinin görünür kılınmasına katkı sunarak tüm kentte dayanışma ruhunu güçlendirdi.

YEREL ESNAFA “ALIŞVERİŞ GÜNLERİ” DESTEĞİ

Festivalin sosyal ayağında ise yerel ekonomiyi canlandırmak için Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası iş birliğiyle “Alışveriş Günleri” (Shopping Day) protokolü hayata geçirildi. Sadece Süleymanpaşa ilçesinde geçerli olan uygulama kapsamında belirlenen esnaf özel indirimli etiketler ve afişlerle festival coşkusuna ticari olarak da dahil olacak. Böylece hem esnafın desteklenmesi hem de vatandaşların uygun fiyatlı alışveriş yapabilmesi hedefleniyor.

TEK Kış Fest, 11 Ocak 2026 tarihine kadar Tekirdağlıları eğlence, müzik ve yeni yıl atmosferiyle buluşturmaya devam edecek.