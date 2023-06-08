Tekirdağ'da kitap ağacı projesi

Saray Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Saray Atatürk Kültür Merkezi’nde ‘Kitap Ağacı’ projesini başlattı.



Saray AKM’nin giriş katında bulunan ağaca kitaplar asıldı.



Proje hakkında açıklamada bulunan Saray Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Arif Naci Öngören, “Hem çocuklara hem de yetişkinlere okuma alışkanlığı kazandırmayı hedefleyen projenin temeli 25 Mayıs Perşembe günü AKM Konferans Salonu’nda düzenlenen ‘Saray Şiir Geceleri’nde kitap bağışı yapan şair ve yazarların destekleriyle atıldı. Hem çalışan personelin hem de vatandaşların bağışları ile projemiz çığ gibi büyüdü. Kitap ağacımızda yaklaşık 600 kitap bulunmakta ve bağışları almaya devam ediyoruz.



Projemize katkı sunmak ve kitap değişimi yapmak isteyen vatandaşlarımız, her gün saat 10.00 ile 22.00 saatleri arasında Atatürk Kültür Merkezi’ne gelerek hem ağaçtan kitap alabilir hem de ağacımıza kitap asabilir” diye konuştu.