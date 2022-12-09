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Kreşteki şiddeti annenin dikkati ortaya çıkardı! Bebeğini uyutma şeklinden şüphelendi

Tekirdağ’da kreşe gönderdiği kızının evde bebeğini kurdele ile arkadan bağlayıp uyutmasından şüphelenen anne, kreşte yaşanan şiddeti ortaya çıkardı. Diğer velilerle birlikte suç duyurusunda bulunulması üzerine savcılık olayla ilgili soruşturma başlatırken, kreşteki 2 öğretmenin işine son verildi.

Haber Giriş: 9 Aralık 2022 Cuma - 15:06
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Tekirdağ’da kızının evde bebeğini kurdele ile arkadan bağlayıp uyutmasından şüphelenen anne kreşte yaşanan şiddeti ortaya çıkardı. Tüyler ürperten görüntüler

Kreşteki şiddeti annenin dikkati ortaya çıkardı! Bebeğini uyutma şeklinden şüphelendi
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DHA’nın haberine göre, Olay temmuz ayında Kapaklı'da, ÇOSB Kreş ve Gündüz Bakım Evi’nde meydana geldi. Anne E.E., evde kızı D.E.'nin oynadığı bebeğini ellerini kurdele ile arkadan bağlayıp uyutması üzerine şüphelendi. Annesinin bunu neden yaptığını sorduğu D.E., kreşte uyumayan çocukları öğretmenlerinin bağlayarak uyuttuğunu söyledi. Bunun üzerine E.E., bağlayan öğretmenlerin isimlerini kızından öğrendi, diğer velilerle irtibata geçti. E.E., 250 öğrencisi bulunan kreş yönetimi ile görüşmek istedi.

Olumlu talep alamayan veliler, bu yılın haziran, temmuz ve ağustos ayına ait güvenlik kamerası görüntülerinin kayıtlarının incelenmesini istedi. Bu talebi de kabul etmeyen kreş yönetimi, 7 çocuğun kreşle ilişkisini kesip, ailelerine durumu mail ile bildirdi.

Velilerin suç duyurusunda bulunması üzerine Çerkezköy Cumhuriyet Başsavcılığı, konuyla ilgili inceleme başlattı. Savcılık kamera kayıtlarına el koyarak, incelemeye aldı.

Görüntülerde, bir öğretmenin çocuğu tutup yere attığı, bazı çocukları itip kaktıkları, üzerlerini değişirken sert davrandıkları, bir öğretmenin çocuğu yere sert bir şekilde oturttuğu, çocukların yattıkları yatakları taşırken, başına çarptığı, ağlayan çocuğu zorla bezle masa sildirdikleri, sert davrandıkları çocukların ağladığı, bir çocuğun eline ve yüzüne vurdukları yer aldı.

İKİ ÖĞRETMENİN GÖREVİNE SON VERİLDİ

Görüntülerin incelenmesinin ardından 7 veli, öğretmenler, S.M. ve B.Y. ile kreş idarecileri hakkında suç duyurusunda bulundu. Çerkezköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın konuya ilişkin soruşturması sürerken, kreş yönetimi, olayın duyulmasının ardından 2 öğretmenin görevine son verdi. Velilerin cep telefonlarına kreşten gönderilen mesajlarda ise, "Sevgili velilerimiz. Görüntüleri üzüntüyle izlemiş bulunmaktayız. Bahse konu öğretmenlerimizin işine son verilmiştir. Hukuki süreç başlamıştır, konuyla ilgili detaylı açıklama üst yönetim tarafından yapılacaktır" denildi.

ÇOBS’DAN AÇIKLAMA

ÇOSB yönetiminden konuya ilişkin yazılı açıklama da yapıldı. Bölge müdürlükleri bünyesinde faaliyet gösteren Özel ÇOBS Kreş ve Gündüz Bakım Evi ile ilgili basında yayınlanan görüntülerle ilgili açıklama yapma gereği duyulduğu belirtilerek, “Görüntülerdeki konu, yargıya intikal ettirilmiş olup, bölge müdürlüğümüz tarafından söz konusu çalışanların, işine son verilerek idari tahkikata başlanmış olup, tahkikat devam etmektedir.

Kreşimizdeki diğer çocuklarımızın ve velilerimizin etkilenmemesi için büyük bir titizlikle üzerinde durduğumuz konuyla ilgili kişiler hakkında idari gerekli işlemlerin yapılacağını ve yargılama sürecinin takipçisi olacağımızı kamuoyunun bilgisine sunarız” ifadelerine yer verildi.

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