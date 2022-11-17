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KOAH hastası kadın günler sonra evinde ölü bulundu

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir süredir haber alınamayan KOAH hastası kadın evinde ölü bulundu.

Haber Giriş: 17 Kasım 2022 Perşembe - 16:44
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Tekirdağ'da KOAH hastası kadın evinde ölü bulundu

KOAH hastası kadın günler sonra evinde ölü bulundu
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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinin Kemalettin Mahallesi Yel Değirmeni Sokak’ındaki bir ikamette evinde tek başına yaşayan KOAH hastası Sabiha Soydan’a (76) yakınları bir süredir ulaşamadığını belirtmişti. İhbar üzerine olay yerine gelen polis, itfaiye ve sağlık ekipleri Soydan’ın kaldığı eve girdi.

Sağlık ekipleri, Sabiha Soydan’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Soydan’ın esnaf komşusu Nadim Bilgin, “Cama çıkıyordu, ihtiyacı olduğunda biz yardımcı oluyorduk. Cama çıkmaması ve kapısına gittiğimiz de kendisinden de cevap alamayınca kuşkulandık ve yetkili birimlere haber verdik. Zaten birkaç gün önce de benim durumum iyi değil demişti” ifadelerini kullandı.

(Kaynak: İHA)

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