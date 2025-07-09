Tekirdağ'da korkunç cinayet! 19 yaşındaki genç silahlı saldırıda öldürüldü

Düzenleme: Kaynak: DHA
Tekirdağ'da korkunç cinayet! 19 yaşındaki genç silahlı saldırıda öldürüldü

Tekirdağ'da sokakta yürürken silahlı saldırıya uğrayan 19 yaşındaki Bünyamin Ermiş, hayatını kaybetti. Korkunç cinayet sonrası olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Tekirdağ Çorlu ilçesi Silahtarağa Mahallesi Dicle Sokak'taki evinin yakınında yürüyen Bünyamin Ermiş, gece saatlerinde silahlı saldırıya uğradı. Otomobilden açılan ateşte vücuduna kurşunlar isabet eden Ermiş, kanlar içinde yere yığıldı.

Tekirdağ'da korkunç cinayet! 19 yaşındaki genç silahlı saldırıda öldürüldü

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Otomobil hızla uzaklaşırken, Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ermiş kurtarılamadı. Polis mahalle ve hastanede önlem aldı. Hastanede kalabalık artınca Tekirdağ'dan Çorlu'ya takviye çevik kuvvet polisleri sevk edildi.

Tekirdağ'da korkunç cinayet! 19 yaşındaki genç silahlı saldırıda öldürüldü

Olay ile ilgili soruşturma başlatılırken, ayrıca Ermiş'i öldürdüğü iddia edilen 2 şüphelinin oturduğu bölgede önlem alındı.

Tekirdağ'da korkunç cinayet! 19 yaşındaki genç silahlı saldırıda öldürüldü

Tekirdağ'da korkunç cinayet! 19 yaşındaki genç silahlı saldırıda öldürüldü

Tekirdağ'da korkunç cinayet! 19 yaşındaki genç silahlı saldırıda öldürüldü

Tekirdağ'da korkunç cinayet! 19 yaşındaki genç silahlı saldırıda öldürüldü

Tekirdağ'da korkunç cinayet! 19 yaşındaki genç silahlı saldırıda öldürüldü

Tekirdağ'da korkunç cinayet! 19 yaşındaki genç silahlı saldırıda öldürüldü

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