Tekirdağ’da korkunç kaza: Ölüler var

Kaynak: İHA

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde otomobilin menfeze çarpıp takla attığı kazada 2 genç hayatını kaybetti.

Kaza, Edirne yolu üzeri Vakıflar OSB Mahallesi Sanayi Caddesi mevkisinde meydana geldi. Edirne istikametine seyreden Gökhan Şahin (32) idaresindeki 34 ZLH 74 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole düştü. Menfeze çarpan otomobil takla attı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine ambulans, itfaiye, jandarma ve bölge trafik ekipleri intikal etti. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası sıkıştıkları ters dönen otomobilden çıkarılan sürücü Şahin ve yanında bulunan İsmail Gün'ün (24) olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Jandarma ekiplerinin yaptığı incelemelerin ardından hayatını kaybeden 2 gencin cenazesi Çorlu Devlet Hastanesi morguna sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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