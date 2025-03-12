Tekirdağ'da korkutan kaza! 1 yaralı

Kaza, öğle saatlerinde Tekirdağ Muratlı ilçesi Mustafa Kemal Caddesi üzerinde meydana geldi. P.T. idaresindeki 59 AKG 692 plakalı motosiklet ile 34 BM 752 plakalı otomobil çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü P.T. ile arkasında yolcu olarak bulunan Ş.Ç. yere savruldu. Yaralı haldeki Ş.Ç. için olay yerine ambulans çağrıldı.

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Yaralı, olay yerine gelen ambulansla Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi Acil Servisi'ne sevk edildi.

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Emniyet ekipleri ise kaza bölgesinde trafik güvenliğini sağladı. Çift taraflı yaralamalı trafik kazasına ilişkin adli inceleme başlatıldı.