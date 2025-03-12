Tekirdağ'da korkutan kaza! 1 yaralı

Kaynak: İHA
Tekirdağ'da korkutan kaza! 1 yaralı

Tekirdağ'da otomobille motosiklet çarpıştı. Meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Tekirdağ Muratlı ilçesi Mustafa Kemal Caddesi üzerinde meydana geldi. P.T. idaresindeki 59 AKG 692 plakalı motosiklet ile 34 BM 752 plakalı otomobil çarpıştı.

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Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü P.T. ile arkasında yolcu olarak bulunan Ş.Ç. yere savruldu. Yaralı haldeki Ş.Ç. için olay yerine ambulans çağrıldı.

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Yaralı, olay yerine gelen ambulansla Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi Acil Servisi'ne sevk edildi.

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Emniyet ekipleri ise kaza bölgesinde trafik güvenliğini sağladı. Çift taraflı yaralamalı trafik kazasına ilişkin adli inceleme başlatıldı.

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