Tekirdağ'da korkutan yangın!

Yangın, gece yarısı saat 03.30 sularında Gazi Mustafa Kemal Paşa Mahallesi İzbul Sokak'taki 5 katlı binada meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, elektrik aksamından çıktığı tahmin edilen yangın kısa sürede büyüdü. Alevler bir anda etrafı sararken, çıkan ateş gökyüzüne kadar yükseldi.

İÇERDE MAHSUR KALDILAR

Yangını gören çevredekiler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Apartmanda birçok kişi mahsur kalırken, polis ve bekçilerin de müdahalesiyle mahsur kalan vatandaşlar tahliye edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın 1 saat içerisinde söndürüldü. Bina da kısa sürede boşaltılırken, yangın nedeniyle tahliye edilen vatandaşlar polis evine götürüldü.

Yangın nedeniyle başlatılan inceleme sürüyor.