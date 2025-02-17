Tekirdağ'da korkutan yangın!

Kaynak: İHA
Tekirdağ'da korkutan yangın!

Tekirdağ'da 5 katlı binada yangın çıktı. Yangında mahsur kalanlar ekipler tarafından tahliye edildi. Dumanlar etrafı sardı, vatandaşlar korkuya kapıldı.

Yangın, gece yarısı saat 03.30 sularında Gazi Mustafa Kemal Paşa Mahallesi İzbul Sokak'taki 5 katlı binada meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, elektrik aksamından çıktığı tahmin edilen yangın kısa sürede büyüdü. Alevler bir anda etrafı sararken, çıkan ateş gökyüzüne kadar yükseldi.

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İÇERDE MAHSUR KALDILAR

Yangını gören çevredekiler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Apartmanda birçok kişi mahsur kalırken, polis ve bekçilerin de müdahalesiyle mahsur kalan vatandaşlar tahliye edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın 1 saat içerisinde söndürüldü. Bina da kısa sürede boşaltılırken, yangın nedeniyle tahliye edilen vatandaşlar polis evine götürüldü.

Yangın nedeniyle başlatılan inceleme sürüyor.

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