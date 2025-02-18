Tekirdağ'da korkutan yangın!

Kaynak: İHA
Tekirdağ'da korkutan yangın!

Tekirdağ'da bir apartmanda çıkan yangın vatandaşları korkuttu. Yangın, ekiplerin yoğun çalışmasıyla 1 saat sonra söndürülebildi.

Tekirdağ Çerkezköy İstasyon Mahallesi Çaylak Sokak'ta bulunan 3 katlı bir apartmanın çatı katında sabah saat 10.00 sıralarında yangın çıktı.

aw394214-01.jpg

Sobadan kaynaklandığı iddia edilen yangını fark eden apartman sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

aw394214-02.jpg​​​​​​​

Yangın sırasında apartman sakinleri hızla binayı tahliye ederken, alevler mahallede paniğe yol açtı. İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu yangın yaklaşık bir saat içinde kontrol altına alındı.

aw394214-03.jpg​​​​​​​

Olay yerine gelen Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürü Cengiz Vatanel yetkililerden bilgi aldı. Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için başlatılan tahkikat sürüyor.

aw394214-04.jpg

Son Haberler
Kaçak keklik avladı, tazminat cezası yedi!
Kaçak keklik avladı, tazminat cezası yedi!
Bakan Işıkhan'dan istihdam ve iş gücüne katılım açıklaması: Tarihi zirveye ulaştık
Bakan Işıkhan'dan istihdam ve iş gücüne katılım açıklaması: Tarihi zirveye ulaştık
Esenlerde haraketli gece! Caddeyi savaş olanına çevirdiler
Esenlerde haraketli gece! Caddeyi savaş olanına çevirdiler
Balmumu heykellerin gizemi! Zamanın ötesinde sanat
Balmumu heykellerin gizemi! Zamanın ötesinde sanat
MSB'den NATO paylaşımı! Katılımın 73'üncü yıl dönümü
MSB'den NATO paylaşımı! Katılımın 73'üncü yıl dönümü