Tekirdağ'da korkutan yangın!

Tekirdağ Çerkezköy İstasyon Mahallesi Çaylak Sokak'ta bulunan 3 katlı bir apartmanın çatı katında sabah saat 10.00 sıralarında yangın çıktı.

Sobadan kaynaklandığı iddia edilen yangını fark eden apartman sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

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Yangın sırasında apartman sakinleri hızla binayı tahliye ederken, alevler mahallede paniğe yol açtı. İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu yangın yaklaşık bir saat içinde kontrol altına alındı.

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Olay yerine gelen Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürü Cengiz Vatanel yetkililerden bilgi aldı. Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için başlatılan tahkikat sürüyor.