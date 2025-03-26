Tekirdağ’da korkutan yangın!

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesine bağlı Aydoğdu Mahallesi'nde bir evde henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Aydoğdu Mahallesi'nde bulunan bir evde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, çevredeki iki eve daha sıçradı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak daha fazla yayılmasını engelledi. Yangında can kaybı ya da yaralanma olmaması rahat bir nefes aldırırken, evde maddi hasarın meydana geldiği öğrenildi. Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için ekipler tarafından inceleme başlatıldı.