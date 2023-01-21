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Tekirdağ'da korkutan yangın

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde tek katlı müstakil evde çıkan yangın korkuttu. Evdeki yangın itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonrası kontrol altına alınırken bir büyükbaş hayvan ise telef olmaktan son anda kurtarıldı.

Haber Giriş: 21 Ocak 2023 Cumartesi - 21:44
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Tekirdağ'da korkutan yangın

Tekirdağ'da korkutan yangın
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İlçeye bağlı Fatih Mahallesi Göknar Caddesi Amberdere mevkiinde bulunan Nazmiye Şahinbay’a ait tek katlı müstakil evde yangın çıktı. Henüz bilinmeyen sebepten çıktığı öğrenilen yangın kısa sürede tüm evi sararken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Dumanlar içinde kalan ve büyük panik yaşayan Şahinbay olay yerine gelen 112 ekipleri tarafından Çerkezköy Devlet Hastanesine kaldırıldı. İtfaiye ekipleri yangını söndürmek için seferber olurken, ekiplerin erken müdahalesiyle evin yan tarafında bulunan ahırda 1 büyükbaş hayvan telef olmaktan son anda kurtarıldı. Alev alev yanan tek katlı müstakil ev ekiplerin uzun uğraşlar neticesinde söndürülürken, herhangi bir can kaybının yaşanmaması teselli kaynağı oldu.
Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alarak, yangının çıkış sebebi ile ilgili inceleme başlattı.

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﻿Tekirdağ'da korkutan yangın
﻿Tekirdağ'da korkutan yangın
﻿Tekirdağ'da korkutan yangın
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