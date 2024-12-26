Tekirdağ’da kuvvetli yağış ve fırtına etkili oldu

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde etkisini sürdüren fırtına ve sağanak yağış nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu, sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Hava sıcaklığının 9 derece ölçüldüğü kentte yağışın gece ve sabaha kadar aralıklarla sürmesi bekleniyor.

Meteoroloji'nin uyarılarının ardından Tekirdağ'ın bazı ilçelerinde de kuvvetli yağış ve fırtına etkili oldu. Trafikte ilerlemekte güçlük çeken sürücüler zor anlar yaşarken, yağmura yakalanan vatandaşlar toplu taşıma duraklarına ve iş yerlerinin tenteleri altına sığındı. Kuvvetli yağışın önümüzdeki saatlerde de etkisini sürdürmesi bekleniyor.

Tekirdağ'ın Değirmenaltı ve bazı mahalleleri ve sokaklarında aşırı yağmurdan dolayı su birikintileri oluştu. Kentte kuvvetli yağmurun devam etmesi bekleniyor.