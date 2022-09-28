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Leylek kedilere savaş açtı

Tekirdağ’ın meşhur leyleği, bu seferde sahilde balık çalmaya çalışırken ve kısmetine ortak olan kedileri gagalarken görüntülendi. O anları gören vatandaşlar, leyleği sakinleştirmeye çalışsa da inatçı leylek kedileri saklandıkları yerde gagalamaya devam etti.

Haber Giriş: 28 Eylül 2022 Çarşamba - 16:44
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Tekirdağ'da leylek kedilere savaş açtı

Leylek kedilere savaş açtı
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İHA'nın haberine göre, geçen yıl sürüsünden ayrılıp Tekirdağ’ın sokaklarında yaşamaya başladı. Süleymanpaşa ilçesindeki bedesten ve sahili mesken tutan leylek, her gün olta balıkçılarından kendisine düşen kısmeti alıp, bedestende istirahate çekiliyor.

Bu sabah yine sahile inen leylek, olta balıkçısından balık çalmaya çalışırken görüntülendi. Leyleğin balık çalmaya uğraştığını fark eden olta balıkçısı, tuttuğu balıklardan leyleğe de verdi. 

Leylek, verilen balığı tek lokmada midesine indirirken, balık kokusunun alan kediler de olta balıkçısına yanaşarak balık bekledi. Tekirdağ’ın meşhur leyleği, bu seferde aynı yerde balık bekleyen kedileri göz hapsine aldı.

BALIKÇILAR BESLİYOR

İnatçı leylek, zaman zaman kedilere yanaşarak gagasıyla kedileri dövmeye çalıştı. Buna rağmen kedilerde bir türlü leyleğin peşinden ayrılmadı. O anları fark eden bir vatandaş ise leyleği sakinleştirmeye çalıştı. Bir türlü sakinleşemeyen leylek, balık kısmetine ortak olan kedileri saklandıkları yerde dahi gagalamaya çalıştı. O anlar kameralar tarafından saniye saniye kayıt altına alınırken, inatçı leylek alandan uzaklaştırılmaya çalışıldı.

Sahilde bulunan vatandaşlardan Halil Güler, “Tekirdağlı leylek 2 yıldır burada. Bir ara ortadan kayboldu. Malkara, Keşan'a gitti. Bu yaz tekrar geri geldi. Bu kışı yine burada geçirme ihtimali var. Burada balıkçılar leyleğe balık veriyor. Kedilerle kavga ediyor. Kediler leyleğin ağzından balık almaya çalışıyorlar. Ama kedileri gagalıyor, kovalıyor. Sürüyle gitmiyor, burada kalıyor çarşıda bedesten var. Gidip bedesten de yatıyor sabahları buraya geliyor. Balıkçılar balık veriyor karnını doyurdu mu geri bedestene gidiyor. Bayağı dolaşıyor” dedi.

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