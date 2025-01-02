Tekirdağ'da lise öğrencilerinin kavgası kamerada

Düzenleme: Kaynak: DHA / İHA

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde, lise öğrencileri arasında çıkan tekmeli ve yumruklu kavga cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, 30 Aralık 2024 tarihinde Prof. Dr. Aziz Sancar Anadolu Lisesi'nde meydana geldi.

Okul çıkışında iki öğrenci grubu arasında başlayan tartışma, kısa sürede tekme ve yumrukların kullanıldığı bir kavgaya dönüştü.

Diğer öğrencilerin de katılmasıyla büyüyen kavga, araya girenler tarafından sonlandırıldı.

Şikayetçi olmayan taraflar, okul önünden ayrıldı.

Kavga anları, çevredeki kişiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

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Tekirdağ'da lise öğrencilerinin kavgası kamerada

Tekirdağ'da lise öğrencilerinin kavgası kamerada

Tekirdağ'da lise öğrencilerinin kavgası kamerada

Tekirdağ'da lise öğrencilerinin kavgası kamerada

Tekirdağ'da lise öğrencilerinin kavgası kamerada

Tekirdağ'da lise öğrencilerinin kavgası kamerada

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