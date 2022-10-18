Tekirdağ'da marketten yağ çaldı, tutuklandı

Olay, Cumhuriyet Mahallesi Celal Bayar Caddesi üzerinde bulunan bir markette meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, Ünal Y. (24) isimli kişi, markette bulunan 5 litrelik teneke yağ çaldı. Olayın ardından kısa sürede yakalanan şüpheli, gözaltına alındı.
Hakkında motosiklet hırsızlığı başta olmak üzere çok sayıda hırsızlıktan suç kaydı olan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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