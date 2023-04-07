7 Nisan 2023 Cuma
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Tekirdağ'da mezarlık mesaisi

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, 2023 yılı yatırım programı kapsamında il genelinde mezarlıklarda başlattığı düzenleme çalışmalarına devam ediyor.

Haber Giriş: 7 Nisan 2023 Cuma - 14:51
Takip Et

Tekirdağ'da mezarlık mesaisi

Tekirdağ'da mezarlık mesaisi
+
Aa
-

ANKA'da yer alan haberde, Etüt ve Projeler Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalar çerçevesinde mezarlıkların etrafının beton direk ve tel çit ile çevrilmesi işlemleri devam ediyor.  Bu kapsamda Çorlu’da 1 adet, Ergene’de 3 adet, Kapaklı’da 6 adet, Marmaraereğlisi’nde 1 adet, Saray’da 5 adet, Şarköy’de 7 adet, Malkara’da 24 adet olmak üzere toplam 47 mezarlıkta 29 bin 184 metre alan beton direk ve tel çit ile çevrildi.

BAŞKAN ALBAYRAK: “MEZARLIKLARIMIZDAHA DÜZENLİ VE DAHA GÜVENLİ HALE GETİRİYORUZ”

2023 yılı yatırım programı kapsamında il genelindeki mezarlıklarda düzenleme çalışmalarına devam ettiklerini belirten Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, “2023 yılı yatırım programımızda bulunan 11 ilçemizdeki mezarlıklarımızın çevresinin beton direk ve tel çit ile çevrilmesi, mezarlık içi yollarının parke taş yapılması projesi kapsamında bugüne kadar 47 mezarlıkta çalışmalar tamamlandı. Şarköy İlçesi yeni mezarlıkta 3.500 metre kare parke taş çalışması gerçekleştirildi. Projemiz kapsamında yılsonuna kadar ihale kapsamındaki mahallelerimizde mezarlıkların çevresinin beton direk ve tel çit ile çevrilmesi çalışmaları tamamlanmış olacak” dedi. 

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Her yerden yaklaşıyor. Tam 5 gün sürecek. Aman dikkat 18 ili kar ve fırtına vuracak
1
﻿Her yerden yaklaşıyor. Tam 5 gün sürecek. Aman dikkat 18 ili kar ve fırtına vuracak
﻿Her yerden yaklaşıyor. Tam 5 gün sürecek. Aman dikkat 18 ili kar ve fırtına vuracak
﻿Market ve mağazalarda etiketlerin üzerine Erdoğan ve Bahçeli’yi koydular. Bu ürün bizim yüzümüzden pahalı. Oy verirken aklınızda bulunsun!
2
﻿Market ve mağazalarda etiketlerin üzerine Erdoğan ve Bahçeli’yi koydular. Bu ürün bizim yüzümüzden pahalı. Oy verirken aklınızda bulunsun!
﻿Market ve mağazalarda etiketlerin üzerine Erdoğan ve Bahçeli’yi koydular. Bu ürün bizim yüzümüzden pahalı. Oy verirken aklınızda bulunsun!
﻿İslamın altın çağının en önemli doktoru İbn-i Sina'dan 20 şifa önerisi
3
﻿İslamın altın çağının en önemli doktoru İbn-i Sina'dan 20 şifa önerisi
﻿İslamın altın çağının en önemli doktoru İbn-i Sina'dan 20 şifa önerisi
﻿Flaş... Flaş... İsrail Lübnan’a saldırı başlattı
4
﻿Flaş... Flaş... İsrail Lübnan’a saldırı başlattı
﻿Flaş... Flaş... İsrail Lübnan’a saldırı başlattı
﻿Willian Arao özür diledi
5
﻿Willian Arao özür diledi
﻿Willian Arao özür diledi
﻿MHP milletvekili aday listesi belli oldu. İşte il il MHP milletvekili adayları
6
﻿MHP milletvekili aday listesi belli oldu. İşte il il MHP milletvekili adayları
﻿MHP milletvekili aday listesi belli oldu. İşte il il MHP milletvekili adayları
﻿Jesus taraftarlara seslendi. Flaş açıklamalar
7
﻿Jesus taraftarlara seslendi. Flaş açıklamalar
﻿Jesus taraftarlara seslendi. Flaş açıklamalar
﻿Rus bütçesi ilk çeyrekte 2,4 trilyon ruble açık verdi
﻿Rus bütçesi ilk çeyrekte 2,4 trilyon ruble açık verdi
﻿Rus bütçesi ilk çeyrekte 2,4 trilyon ruble açık verdi
﻿Çiftçilere tarımsal destek ödemeleri bugün yapılacak
﻿Çiftçilere tarımsal destek ödemeleri bugün yapılacak
﻿Çiftçilere tarımsal destek ödemeleri bugün yapılacak
﻿Batı Şeria'da silahlı saldırı: 2 İsrailli öldü
﻿Batı Şeria'da silahlı saldırı: 2 İsrailli öldü
﻿Batı Şeria'da silahlı saldırı: 2 İsrailli öldü
﻿Rüyada beşik görmek ne demek? Rüyada beşik görmenin anlamı nedir?
﻿Rüyada beşik görmek ne demek? Rüyada beşik görmenin anlamı nedir?
﻿Rüyada beşik görmek ne demek? Rüyada beşik görmenin anlamı nedir?
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.