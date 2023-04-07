Tekirdağ'da mezarlık mesaisi

ANKA'da yer alan haberde, Etüt ve Projeler Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalar çerçevesinde mezarlıkların etrafının beton direk ve tel çit ile çevrilmesi işlemleri devam ediyor. Bu kapsamda Çorlu’da 1 adet, Ergene’de 3 adet, Kapaklı’da 6 adet, Marmaraereğlisi’nde 1 adet, Saray’da 5 adet, Şarköy’de 7 adet, Malkara’da 24 adet olmak üzere toplam 47 mezarlıkta 29 bin 184 metre alan beton direk ve tel çit ile çevrildi.

BAŞKAN ALBAYRAK: “MEZARLIKLARIMIZDAHA DÜZENLİ VE DAHA GÜVENLİ HALE GETİRİYORUZ”

2023 yılı yatırım programı kapsamında il genelindeki mezarlıklarda düzenleme çalışmalarına devam ettiklerini belirten Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, “2023 yılı yatırım programımızda bulunan 11 ilçemizdeki mezarlıklarımızın çevresinin beton direk ve tel çit ile çevrilmesi, mezarlık içi yollarının parke taş yapılması projesi kapsamında bugüne kadar 47 mezarlıkta çalışmalar tamamlandı. Şarköy İlçesi yeni mezarlıkta 3.500 metre kare parke taş çalışması gerçekleştirildi. Projemiz kapsamında yılsonuna kadar ihale kapsamındaki mahallelerimizde mezarlıkların çevresinin beton direk ve tel çit ile çevrilmesi çalışmaları tamamlanmış olacak” dedi.