Tekirdağ'da motosiklet otomobille çarpıştı

Kaza, Kapaklı ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Yeni Cami Caddesi ile Mithatpaşa Caddesi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, D.Ş. idaresindeki otomobil, Yeni Cami Caddesi'nden Mithatpaşa Caddesi'ne girdiği sırada E.B.'nin kullandığı motosikletle çarpıştı.

Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından, kazada yaralanan motosiklet sürücüsü E.B. ve motosiklette yolcu olarak bulunan E.Ş.H. ambulans ile Kapaklı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.