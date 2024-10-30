Tekirdağ'da motosiklet otomobille çarpıştı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Tekirdağ'da motosiklet otomobille çarpıştı

Tekirdağ Kapaklı'da otomobille motosiklet çarpıştı. Meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Kapaklı ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Yeni Cami Caddesi ile Mithatpaşa Caddesi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, D.Ş. idaresindeki otomobil, Yeni Cami Caddesi'nden Mithatpaşa Caddesi'ne girdiği sırada E.B.'nin kullandığı motosikletle çarpıştı.

Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından, kazada yaralanan motosiklet sürücüsü E.B. ve motosiklette yolcu olarak bulunan E.Ş.H. ambulans ile Kapaklı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Tekirdağ'da motosiklet otomobille çarpıştı

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