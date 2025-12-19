Cumhuriyet Meydanı istikametinden Atatürk Meydanı yönüne seyreden Özgün B.’nin kullandığı 59 ANA 805 plakalı motosiklet, yoldan geçen Şevkan A.’ya çarptı.

Motosikletin çarpması sonrası yere yığılan kadın yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı yaya, ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

"FRENE BASTIM AMA MOTOSİKLET DURMADI"

Kazayla ilgili konuşan motosiklet sürücüsü Özgün B., "Ben Çeşme durağına doğru ilerlerken, hanımefendi benim geldiğim istikamette hiç bakmadan yola çıktı. Frene bastım ama motor durmadı" diye konuştu.

Kazayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı.