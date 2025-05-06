Tekirdağ'da narkotik operasyon: 9 kişi tutuklandı

Tekirdağ'da son bir haftada gerçekleştirilen narkotik operasyonlarında 113 olayda 138 şüpheliye işlem yapılırken, 9 kişi tutuklandı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 28 Nisan - 5 Mayıs 2025 tarihleri arasında kent genelinde uyuşturucu madde suçlarına yönelik kapsamlı çalışmalar yürüttü.

Bir haftalık dönemde 93 ayrı "Uyuşturucu Madde Kullanma ve Bulundurma" (TCK 191/1) suçundan 113 kişiye, 20 ayrı "Uyuşturucu Madde Ticareti" (TCK 188/3) suçundan ise 25 kişiye adli işlem uygulandı.

Operasyonlarda toplam 113 ayrı olayda önemli miktarda uyuşturucu madde ve suç unsuru ele geçirildi.

Yapılan aramalarda 2 bin 414 gram bonzai, 1 bin 84 gram esrar, 6 bin 183 adet sentetik ecza ve ecstacy, 116 gram metamfetamin, 329 gram kokain, 125 gram eroin, 93 adet captagon ele geçirildi. Ayrıca suçtan elde edildiği değerlendirilen 592 bin 195 TL, 3 bin 850 Euro ve 150 Dolar nakit para ile birlikte 9 adet tabanca da ele geçirildi.

Toplam 138 şüpheli hakkında adli işlem yapılırken, bu kişilerden 9’u tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımına karşı yürütülen mücadelenin aralıksız ve kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.

