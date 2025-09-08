Tekirdağ’da okul yolunda feci kaza: Anne ve oğlu işçi servisinin altında kaldı

Kaynak: İHA
Tekirdağ’ın Saray ilçesinde işçi servisinin altında kalan anne ve oğlu yaralandı.


Kaza, Büyükyoncalı Mahallesi Bozoba Camii Sokak üzerinde meydana geldi. Okula giden 7 yaşındaki E.G. ile annesi K.G., 1 Kasım Caddesi üzerinden Bozoba Camii Sokağı’na dönüş yapan S.Z. yönetimindeki 59 S 2176 plakalı işçi servisinin altında kaldı. Çevredeki vatandaşların uyarısıyla duran servis aracının altından çıkarılan anne ve oğlu, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince ilk müdahalenin ardından Saray Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Servis sürücüsü S.Z., jandarma ekiplerince ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

